0:06, 25 Mars 2017

Toska Dula, një banore nga Prishtina ka folur për ditën e parë të bombardimeve që pati ndodh 18 vite më parë në Kosovë.

Dula, e cila ishte shumë më e re atë kohë së bashku me gjithë familjen e saj kanë qëndruar gjatë 78 ditëve të bombardimeve në Prishtinë.

“Atë ditë një shoqe e imja e ka pas ditëlindjen, kur ka bërë alarmi na jemi shkrepur nëpër shtëpitë tona”.

“Ajo natë ka qenë tmerr, rryma është ndalur nuk ka pas asnjë dritë”.

Këto kujtime Dula i ka treguar në Kosova Direkt të Orës së Fundit.

“Por në momentin kur kanë rënë bombat e parë, e ai moment ka qenë festë”.

“Familja ime kanë menduar se gjithçka do të përfundonte për më së shumti dhjetë ditë, por ja që zgjati më shumë se 70-të”.

Ajo kujton se në sheshin e tanishëm të Prishtinës, ka qenë një lokal i serbëve ku ata çdo natë kanë festuar, ndërsa familja Dula i ka parë ata në heshtje nga dritaret e tyre.

“Unë edhe tash them, se atë kohë nuk do të doja të isha diku tjetër, sepse unë do të ua tregojë të vërtetën që e kamë parë vetë fëmijëve të mi”.

klankosova.tv

Interesante