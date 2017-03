12:03, 13 Mars 2017

Burra, gra, pleq e fëmijë janë nisur nga Hadja e Obiliqit me vetura, traktorë e autobusë për të protestuar para Ministrisë së Mjedisit e Planifikimit Hapësinor.

Me anë të protestës e cila mbahet në orën 13:00 ata do të kërkojnë kompenzim nga KEK për shpronësim të tokave të tyre, pasi Hadja është shpallur zonë me interes të veçantë ekonomik, njofton Klan Kosova.