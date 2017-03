21:40, 23 Mars 2017

Banorët e fshatrave Kallm dhe Verri i janë drejtuar makinerive që po ndërtojnë impiantin e mbetjeve në Fier duke bllokuar punimet, të shtyrë nga frika për dëmin mjedisor që ky impiant mund të shkaktojë.

As policia që u njoftua, por nuk ndërhyri, dhe as kompania që bëri dëgjesë publike me banorët, nuk ka bindur banorët të ndërpresin protestën e tyre për ndalimin e ndërtimit të impiantit.

Të shqetësuar, prej 3 ditësh protestuesit bllokojnë këto punime dhe thonë se ky projekt do të ndotë mjedisin ku ata jetojnë dhe tokat bujqësore.

Më parë, impianti i mbetjeve në Fier ishte planifikuar të ndërtohej në fshatin Portëz, por banorët e kundërshtuan këtë ndërtim në zonën e tyre, sikurse banorët e Mbrostarit, të cilët kanë dy muaj që kundërshtojnë impiantin me protesta, shkruan Lapsi.al.

Bisedime me banorët nuk kanë zhvilluar vetëm përfaqësues të kompanisë që ndërton impiantin, por edhe përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit që kanë zhvilluar bisedime nuk i kanë bindur banorët se vepra nuk do të ndotë ambientin.

Bashkia e Fierit nuk po përballet e vetme me probleme me fushat e grumbullimit të mbetjeve, pasi në këtë

Jo vetëm Bashkia e Fierit, por dhe njësitë e tjera vendore të Mallakastrës, Roskovecit dhe Patosit kanë probleme me fushat e grumbullimit të mbetjeve

