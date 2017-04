17:19, 21 Prill 2017

Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Bedri Hamza gjatë qëndrimit në takimet pranverore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore që po mbahen në Uashington të SHBA ka pranuar mbështetjen e Departamentit të Shtetit dhe Thesarit Amerikan për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës.

Për të thelluar bashkëpunimin në mes të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës dhe Bankës Federale të New York-ut Guvernatori Hamza dhe Zëvendëspresidentja e Bankës Federale të New York-ut Anne Baum nënshkruan marrëveshje në fushën e menaxhimit të mjeteve dhe investimeve, njofton BQK, transmeton Klan Kosova.

Nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje bëhet me dije se fuqizon rëndësinë e bashkëpunimit në sferën e menaxhimit të mjeteve dhe investimeve, si dhe ngritjen e kapaciteteve të BQK-së.

Gjatë qëndrimit në Uashington Guvernatori Hamza është takuar me zëvendësasistent -Sekretar i Departamentit të Thesarit Amerikan, Lary McDonald, ku është diskutuar lidhur me zhvillimet në sektorin financiar të vendit dhe me këtë rast Guvernatori Hamza ka marrë përkrahje për vazhdimin e mbështetjes përmes asistencës teknike për BQK-në.

Delegacioni i BQK-së i kryesuar nga Bedri Hamza ka zhvilluar takime edhe me Drejtoreshën ekzekutive të Konstituencës për Kosovën, Michaela Erbenova , drejtorin e Departamentit Evropian të FMN-së z. Poul Thomsen, zëvendësdrejtorin Menaxhues të FMN-së z. Tao Zhang, me ç‘rast është diskutuar për zhvillimet ekonomike në Kosovë dhe për implementimin e programit të FMN-së .

Gjithashtu, gjatë kësaj vizite Guvernatori është takuar me Drejtorin Ekzekutiv të Bankës Botërore Franc Godts, zëvendëspresidentin e Bankës Botërore për Evropë dhe Azinë Qendrore,Cyril Muller dhe drejtoreshën për Evropën Juglindore, Evropë dhe Azi Qendrore, Ellen Goldstein.

