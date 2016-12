23:09, 28 Dhjetor 2016

Nëse Fryma e Re Demokratike e Bamir Topit do jetë në koalicion me forca të tjera për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, kjo do të mësohet vonë, madje, siç thotë Bamir Topi, mbase në limitet zyrtare të përcaktimit të koalicioneve.

Partia e Bamir Topit, në zgjedhjet e fundit, ato për pushtetin lokal në vitin 2015, u pozicionua krah Aleancës për Shqipërinë Europiane, të kryesuar nga Partia Socialiste dhe LSI.

Interesante