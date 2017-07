15:02, 5 Korrik 2017

Ditën e sotme Taulant Balla ka qenë në bashkinë e Prrenjasit për të falenderuar mbështetësit e PS-së të cilët, sipas tij, garantuan fitoren e 25 qershorit.

Ai tha se përfshirja e qytetarëve në bashkëqeverisje është një nga angazhimet e Kryeministrit Rama i cili në 4 vitet e ardhshme do të qeverisë me popullin, ndërsa theksoi se tepsia e pushtetit u përmbys dhe tani do qeverisin kuqezi.

“Ne jemi duke iniciuar një proces bashkëqeverisje me njerëzit e zakonshëm të Shqipërisë dhe duhet të gjithë ta dinë që me votën e 25 Qershorit ne e përmbysëm tepsinë e bashkëqeverisjes me partitë e interesave të vogla, por prej 25 Qershorit jemi në bashkëqeverisje me njerëzit e thjeshtë të këtij vendi”, tha Balla, shkruan Lapsi.al.

Ashtu si shumë brenda PS-së, edhe Balla shprehet i lumtur për largimin e LSI si një parti që kishte uzurpuar administratën publike. Vetë Rama e ka cilësuar si tepsi këtë parti dhe gjatë dhe pas fushatës ka patur një sër shkarkimesh të shumta nga rradhët e LSI-së në administratë.

