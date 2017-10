18:45, 5 Tetor 2017

Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla ka folur për mediat në përfundim të seancës së Kuvendit sot pasdite.

Ai mbrojti kryeparlamentarin Gramoz Ruçi kur tha se nuk ka kryer asnjë shkelje të rregullores.

I pyetur nga gazetarët nëse do të ketë një seancë të posaçme të Kuvendit ku do të diskutohet për reformën zgjedhore, Balla tha se kjo është diçka e paimagjinueshme.

“Kjo është një gjë tërësisht e paimagjinueshme se si PD sot shpërdoroi gjithë këtë kohë të rëndësishme për çdo deputet për të bërë punë të rëndësishme. Sa kohë që Konferenca e Kryetarëve dje ka përcaktuar se kur janë seanca, mund t’ju them se seanca e përcaktuar edhe me votën e zt.Spaho është sot një javë. Kuvendi i Shqipërisë më në fund po hyn në një bindje që respektimi i Rregullores do të jetë i njëjtë për të gjithë dhe ky është mesazhi për sot”, u shpreh Balla, shkruan Lapsi.

