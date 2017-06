15:21, 9 Qershor 2017

Zinedine Zidane është gati ta sakrifikojë Gareth Bale në mënyrë që në ekip ta sjellë Kylian Mbappe, shkruan Don Balon, njofton Klan Kosova.

Trajneri i Real Madrid, i ka thënë presidentit të klubit, Florentino Perez, se ai e do yllin nga Monako, por që më parë duhet të lirohet nga një yll në Real.

Përkundër se Karim Benzema do të ishte largimi logjik me sjelljen e një sulmuesi si Mbappe, Zidane më me dëshirë do ta largonte Balen.

Kështu, Mbappe do të pozicionohej si sulmuesi i krahut dhe do ta mbështeste, Cristiano Ronaldon.

