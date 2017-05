Gareth Bale është kthyer në stërvitjet e Real Madrid një javë para përballjes në finalen e Ligës së Kampionëve ndaj Juventus.

Uellsiani mori një lëndim në humbjen nga Barcelona në La Liga, më 23 prill, pas kthimit nga një lëndim tjetër, i marrë ndaj Bayern Munich.

27 vjecari u kthye në stërvitjen e së premtes, në pamje të parë i gatshëm për përballjen me Juventus.

Back in training with the boys, all focus towards Cardiff ⚽ pic.twitter.com/hJl82sg9Qx

— Gareth Bale (@GarethBale11) May 26, 2017