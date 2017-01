13:42, 12 Janar 2017

Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Hykmete Bajrami, priti sot në takim zëvendësministren e Integrimit Evropian, Anila Statovci Demaj.

Gjatë takimit është diskutuar për thellimin e bashkëpunimit ndërinstitucional me qëllim të zbatimit të Agjendës Evropiane të Reformave, me c’rast Bajrami informoi lidhur me progresin e arritur për implementimin e kësaj agjende.

Ndër të tjera është diskutuar edhe për mundësitë për anëtarësim në organizata ndërkombëtare që do të ndikonin në zhvillimin ekonomik të vendit.

