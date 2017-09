20:12, 1 Shtator 2017

Namazin e Kurban Bajramit e falën pranë njëri tjetrit, por Sami Lushtaku e Rifat Jashari nuk u panë duke e uruar mes vete, njofton Klan Kosova.

Nuk dihet nëse kjo ftohje midis bashkëfshatarëve ka lidhje me kandidimin e Bekim Jasharit për kryetar të Skenderajt, pasi ky i fundit nuk pa sot as në lutjet në shesh, e as në shtëpinë e tij në Prekaz, ku u pritën shumë mysafirë.

Kronikë e zgjeruar nga Enis Reçica.

klankosova.tv