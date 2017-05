22:03, 20 Maj 2017

Anëtarja e LDK-së, Hykmete Bajrami ka thënë se ata si parti por edhe si koalicion me AKR-në dhe Alternativën nuk do të merren me individë dhe deklarimet e tyre.

Këtu ajo është lidhur me ato që thonë anëtarët e Vetëvendosje, për kandidatin e tyre për kryeministër, Avdullah Hotin, njofton Klan Kosova.

“Nuk pres prej Vetëvendosjes të thotë ata se Avdullah Hoti është i mirë”, ka thënë Bajrami në Magazina Zgjedhore.

“Ne nuk do të merremi me epitete, fyerje dhe gjëra të tjera – kjo nuk është në natyrën tonë”, ka theksuar ajo.

Më tej Bajrami ka deklaruar se besojnë që pavarësisht bindjes politike qytetarët duhet të jetojnë në harmoni më njëri-tjetrin.

“Ne jemi kundërshtar, do të punojmë më të gjithë mekanizmat që të fitojmë – kështu kemi punuar edhe me listën që të jetë sa më kualitative”, ka shtuar ajo.

