“Më mirë që të kemi qeveri teknike, me mandat të limituar, me program të limituar, sesa të bllokohet shteti. Duhet të zhbllokohet situata në mënyrë që të tregohet se mund të gjejmë zgjidhje. Të kemi një qeveri gjithpërfshirëse, e cila do të drejtohej nga Ramush Haradinaj, të cilit në këtë rrafsh vendi i ka edhe një borxh moral, sepse i qe ndërprerë pa e nisur mirë mandatin”