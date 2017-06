22:21, 1 Qershor 2017

Hykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se partia ku ajo bën pjesë nuk po refuzon të përballet me asnjërin nga kundërshtarët politikë për zgjedhjet e 11 qershorit.

Ajo si e ftuar në Magazina Zgjedhore të Klan Kosovës ka thënë se janë të tjerët ata që po refuzojnë të përballen me koalicionin e tyre LDK, AKR dhe Alternativa.

“Ne nuk po refuzojmë të përballemi me askënd, jemi të gatshëm të përballemi me oponentët tanë, kandidati për kryeministër ka kërkuar përballje me kandidatët për kryeministër. Ne jemi të gatshëm”, ka thënë ajo.

