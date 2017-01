11:30, 15 Janar 2017

Zëvendësministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Bajram Gecaj ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të kryeministrit të Serbisë, Aleksandër Vuçiq prandaj dhe ka dhënë një mesazh në drejtim të tij.

Në një status të publikuar në llogarinë e tij në facebook, Bajram Gecaj i ka bërë thirrje Vuçiqit që nga Beogradi zyrtar të mos luajnë me dy kute apo dyfytyra, njofton Klan Kosova.

Më tutje Gecaj ka thënë se konfliktet në territoret e ish-Jugosllavisë dihet se kush i ka iniciuar madje sipas tij për një gjë të tillë e di e gjithë bota demokratike.

Ky reagim i Gecajt vjen pasi kryeministri serb Vuçiq përmendi mundësinë e nisjes së një konflikti të përmasave të mëdha në rast se treni i cili u nis nga Beogradi do të arrinte në Mitrovicë, gjë që u ndalua nga autoritetet kosovare, njofton Klan Kosova.

‘’MOS LUANI ME DY KUTE z. VUÇIQ

Për shkak të pengimit institucional të ardhjes së një treni ilegal, Kryeministri Vuçiq paska përmend mundësinë e “nisjes së një konflikti, i cili do të ishte i përmasave të mëdha”.

Konfliktet në territoret e ish-Jugosllavisë dihet kush i ka provokuar dhe iniciuar zotëri Vuciq; nuk e dimë veç ne, por e din edhe e tërë bota demokratike e cila ishte e detyruar të përdorte edhe masat nga më të ashprat të ndëshkimit ndaj shtetit të Serbisë, duke përfunduar edhe me bombardimet e NATO-s kundër shtetit të udhëhequr atëherë nga kasapi i Ballkanit.

Nuk ecet drejt integrimeve evropiane me mendësinë e së kaluarës dhe me provokime të përditshme zotëri Vuciq; nuk normalizohen marrëdhëniet në mes dy shteteve tona me ngritje muresh, tentim infliltrimi të trenave ilegal, “futja e hundës” në çështjet tona të brendshme, e tjera e tjera provokime.

Mos luani me dy kute apo me dy fytyra, sepse pastaj shndërroheni në dyfytyrësh të cilëve nuk u beson askush.

Normalizimi i marrëdhënieve kërkon një qasje të re dhe një mendësi evropiane madje edhe nga ju’’.

