I ftuar në emisionin ‘Alo Mirëmëngjesi’ të Radio Dukagjinit, nënkryetari i AKR-së, Agim Bahtiri, ka deklaruar se pavarësisht deklaratave të Lutfi Hazirit se LDK nuk lëviz nga pozicioni politik, ai thotë se Isa Mustafa që do ta dërgojë LDK-në drejt PDK-së. Bahtiri shprehet i bindur se LDK po pret veç zgjedhjet lokale për të marrë një veprim të tillë.

“Unë pyes Lutfi Hazirin se nga çka nuk lëviz LDK? Ju jeni parti politike që qytetarët u kanë votuar për të qeverisur. Për çka nuk lëvizni? Këtë ua tregoj unë. Nuk lëvizni për shkak të zgjedhjeve lokale dhe unë ju garantoj se pas zgjedhjeve lokale, ende para mbarimit, do të shkoni aty ku kanë shkuar edhe më 2014”, thotë Bahtiri.

Ai madje thotë se kreut të LDK-së, Isa Mustafës, po i pëlqen që sa më gjatë të qëndrojë në detyrë, si kryeministër, duke qeverisur ende me PDK-në.

“LDK e di se ne në PAN nuk kemi shkuar veç pse është PDK aty. Atëherë pse Isa Mustafa është ende në qeveri me PDK-në? Ai dëshiron të rri sa më gjatë aty. Pse nuk i hoqi ministrat e PDK-së nga Qeveria? Pse vazhdon me ta?”, shprehet Bahtiri

Duke folur për opsionin e AKR-së për një qeveri gjithëpërfshirëse, Bahtiri ka thënë se edhe Vetëvendosje është për këtë opsion.

“Shikoni, edhe Vetëvendosja nuk është larg opsionit tonë (qeveri gjithëpërfshirëse), por problemi jonë është Isa Mustafa”, tha Bahtiri.

Nënkryetari i AKR-së është pyetur se a ekzistojnë gjasat për një bashkëpunim AKR-PAN. Në këtë çështje ka pranuar se ai ishte bllokues, deri tash.

“Ne do presim deri më 7 shtator dhe pastaj do të shikojmë se çka. Unë veç mund të them se qëndrimi im personal është: asnjëherë, assesi, me asnjë çmim me PAN-in. Por, unë nuk mundem si një njeri të bllokojë në total, siç kam bllokuar deri më tani. Nuk garantoj që nuk mund të ndodh e kundërta. Ne si AKR kemi qenë besnikë ndaj çdo koalicioni që është lidhur. Do të jemi besnik deri në atë shkallë sa njerëzit e kuptojnë kush është fajtor për krejt këtë që po ndodhë. Nuk lihet shteti ne bllokadë totale për teke të dikujt dhe kjo është ajo që ne jemi zhgënjyer nga LDK, pikërisht nga Isa Mustafa. Me të vërtet është për të ardhur keq se si mundet ai të personalizojë gjërat të cilat lidhen direkt me çështjen e Republikës e shtetit me ato private”, ka thënë Agim Bahtiri. /RTV D/Telegrafi/

