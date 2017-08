13:53, 1 Gusht 2017

Nënkryetari i AKR-së, Agim Bahtiri (pjesë e koalicionit LAA), është shprehur i bindur se PAN-i do të dështojë t’i formojë institucionet. Sipas tij, duhet krijuar një Qeveri tjetër, e cila së paku ka 61 vota prej shqiptarëve.

“Mendoj se PAN-i do të dështojë. PAN-i duhet të dështojë, megjithëse është krijuar për të dështuar. Unë po mendoj se duhen gjetur rrugë të tjera për t’u bërë Qeveria sa më shpejt. Rrugë të cilat i presin qytetarët dhe qytetarët presin që Qeverinë ta bëjë koalicioni, i cili ka 61 numra shqiptarë dhe të tjerat që i ka të bashkëngjitura”, ka deklaruar ai për “Zërin”.

Por megjithëkëtë Bahtiri nuk ka treguar nëse LAA-ja do të jetë pjesë e seancës ditën kur do të votohet Kadri Veseli. Për një gjë të tillë, sipas tij, do të vendoset tek të mërkurën.

“Ne e kemi një mbledhje të mërkurën si Kryesi dhe do të marrim vendime, do të shohim si do të veprojmë, por në asnjë mënyrë nuk do t’i votojmë ata që nuk e meritojnë”, ka shtuar ai.

Ndërkohë, duke folur për kandidatin për kryeparlamentar, Bahtiri ka thënë se do të duhej që në këtë pozitë të vihej një person i cili e gëzon përkrahjen e shumicës së partive.

