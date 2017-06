12:04, 7 Qershor 2017

Kandidati për deputet në Kuvendin e Kosovës dhe njëherësh nënkryetari i AKR-së, Agim Bahtiri, gjatë një tubimi në Loxhë të Pejës ka thënë se koalicioni i natës po sheh ëndrra, nuk po e di që me të vërtetë ka humbur.

Bahtiri ka kujtuar vitin 2013 kur LDK-ja kishte fituar nëntë komuna dhe AKR-ja dy, e që ishin ndër qytetet më të mëdha të Kosovës, ndërsa ka numëruar komunat që në zgjedhjet e 11 qershorit koalicioni LDK-AKR do të marrë më shumë vota se të tjerët.

Kryetari i Mitrovicës, që në këto zgjedhje mbanë numrin 50, ka thënë koalicioni AKR-LDK në këto zgjedhje do të dalë fitues edhe në Rahovec, që është edhe vendlindja e kandidatit për kryeministër Avdullah Hotit.

Bahtiri ka thënë se PDK-ja edhe në Drenicë në këto zgjedhje do të pëson shumë keq. Ndërsa ai duke ironizuar me PDK-në ka thënë: “Prandaj iu kisha lutur që të dorëzohen para 11 qershorit, se me të 11 mund të pësojnë infrakt”.