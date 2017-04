15:02, 12 Prill 2017

Kryetari i Mitrovicës, Agim Bahtiri, ka thënë se gjatë qeverisjes së tij e ka krijuar lëvizjen e lirë të qytetarëve në Mitrovicën Jugore dhe Veriore.

“Unë poashtu e kam eliminuar zinxhirin e kontrabandës”.

Bahtiri duke falënderuar Vetëvendosjen si partner të koalicionit, ka akuzuar ish-partnerin Lidhjen Demokratike të Kosovë, duke thënë se ata kanë punuar vetëm për interesa personale.

“Unë e kam në zemër Rugovën dhe njerëzit e tij, por jo njerëzit e SHIK-ut të LDK-së”.

Bahtiri këto komente i ka bërë gjatë takimit me kryetarin e tij, Behgjet Pacollin.

Tutje Pacolli tha se “Mitrovica ka pas zhvillim ekonomik dhe se Bahtiri i ka mbajtur premtimet e dhëna”.

“Unë do të punojë për të jetësuar çështjen e Zonës së Lirë Ekonomike në Mitrovicë”.

Pacolli gjatë ditës do të takohet me qytetarë dhe do ta vizitojë fabrikën e kërpudha në Mitrovicë.

klankosova.tv