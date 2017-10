“Nuk e di unë. Tepër e çuditshme. Me 37 vjet është shpallë (i dënuar). Nuk muj me marrë me mend këtë. Zoti na rujtë”, ka thënë Riza për KALLXO.com

Ai ka thënë se nuk ka qenë në dijeni se i akuzuari për vrasjen e djalit të tij është liruar nga paraburgimi. Pasditen e sotme avokatja e Enver Sekiraqës ka konfirmuar se Gjykata e Apelit ka marrë vendim që klientit të saj t’ia stopojë masën e paraburgimit. Sekiraqa ishte dënuar nga shkalla e parë me 37 vjet burgim nën akuzën për planifikimin e vrasjes së policit të njësive speciale Triumf Riza. Lënda e tij është duke u trajtuar në shkallën e dytë nga Gjykata e Apelit. Sekiraqa ishte vetëdorëzuar në polici pas disa muajsh arratisje nga momenti kur polici Triumf Riza ishte vrarë në njërën nga lagjet e Prishtinës.