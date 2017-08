20:00, 1 Gusht 2017

Babai biologjik i Justin Bieber është rikthyer në skenë, pas disa ngjarjeve të rëndësishme në jetën e birit të tij.

Tashmë dihet që Bieber, ka konsultuar Pastorin Carl Lentz për këshilla atërore, si dhe për vendimin për të anuluar pjesën e mbetur të turneut.

E babai i Bieber, Jeremy, është në Los Angeles me vëllanë më të vogël të Bieber, Jaxon, të cilët kanë ardhur nga Kanadaja.

Sipas burimeve të TMZ, Justin ka pasur fare pak lidhje me babin gjatë këtij viti dhe Jeremy ka ardhur në Los Angeles me të vetmin qëllim që të rregulloj marrëdhëniet me të birin, veçanërisht pas ngjarjeve të fundit.

Interesante