17:06, 19 Korrik 2017

Babai i Joycelyn Savage e di saktësisht kush e ka përfshirë vajzën e tij me R Kelly.

Sipas burimeve të afërta me Joycelyn, babai i saj Timothy ishte dakord që vajza e tij të jetonte për një kohë me R Kelly përderisa ajo do të zhvillohej si këngëtare.

Megjithatë ai kishte menduar që Joycelyn do të qëndroj tek R Kelly për disa muaj e tashmë janë bërë dy vite.

Sipas këtyre burimeve Timothy e di saktësisht vendndodhjen e Joycelyn, ndërsa vetë vajza 21 vjeçare ka thënë që nuk ka kontaktuar me familjen për gjashtë muaj.

