23:00, 12 Maj 2017

Pas disa vitesh “luftë” me fqinjë të acaruar, ne lidhje me mega-vilën që e ndërtoi në Bel Air, Los Angeles, Mohamed Hadid do të përballet me gjyqin, me ç’rast rrezikon edhe burgun.

Babai i supermodeleve Bella e Gigi Hadid ditën e martë është urdhëruar që të dalë para gjykatës.

Mohamed nuk është paraqitur në gjykatë gjatë kësaj jave, ndërsa avokatët e tij kanë kërkuar që t’i jepet edhe pak kohë, në mënyrë që i akuzuar t’i marrë lejet e nevojshme, në mënyrë që t’i kompletoj ndërtimet gjigante.

