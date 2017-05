18:17, 1 Maj 2017

Jusuf Azemi, kryetar i SPEVZ të Kosovës, ka komentuar për protestat e sotme që janë bërë në Prishtinë për 1 Majin – Ditës Ndërkombëtare të Punëtorëve duke thënë parlamenti dhe institucionet tjera nuk brengosen për gjendjen e mjerueshme të punëtorëve.

“Detyrë e jona që e problemet që i kemi t’i çojmë në nivelin e duhur. Si sindikatë e kemi kryer këtë problem. Qeveria, parlamenti dhe të gjitha institucionet janë të informuara me gjendjen e rëndë të punëtorëve. Prej janari 2016 kemi 18 raste të vdekjeve”.

“Sot kemi qenë dinjitoz, ndonëse organet tona nuk e meritojnë dinjitetin tonë. As parlamenti, as institucionet nuk e çajnë kokën”.

Azemi ka thënë se kanë kërkuar të formohet edhe Gjykata e Punës për punëtorët që tashmë janë pensionuar.

“Shumica e punëtorëve që kanë shkuar në pension, ndonëse kanë punuar më shumë se 15 vjet, pronari nuk i ka paguar kontributet për atë punëtor dhe kemi kërkuar të formohet Gjykata e punës.

“Nuk flas në emër të BSPK-së, jemi thirrur secili kryetar i secilës degë, dega ime ka marrë vendim që me 1 maj të protestohet, ashtu edhe Sindikata e KEK-ut, kurse degët tjera nuk kanë dalur të protestojnë, kanë menduar se me dialog do t’ia dalin.

“Dega ime së bashku me shopatën sindikale “Shota”, e kemi bërë ndaras, ndërsa me Sindikatën e Re të Kekut, kemi vendosur orarin dhe nuk kanë mundur ta ndryshojnë”.

Azemi gjatë një interviste në emisionin Info Magazine në Klan Kosova ka cekur disa nga arsyet e protestës së sotme.

“Kërkesat kanë qenë: paga minimale e barabartë me rajonin, e 2300 eurove. Të paguhet stazhi i punës në sektorin privat si në atë publik.

“Zbritjen e stazhit të punës tek punëtoret, sepse qeveria e Kosovës dhe organet gjegjëse s’janë të gatshme t’i mbikëqyrin të gjitha kompanitë private”, ka thënë Azemi.

