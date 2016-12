16:40, 27 Dhjetor 2016

Avril Lavigne po planifikon të sjellë këngë të reja në vitin 2017.

Këngëtarja 32 vjeçare e përdori llogarinë e saj në Instagram për të folur në lidhje me shëndetin e saj, pasi ishte ndeshur me sëmundjen Lyme Disease (një sëmundje infektive) për disa muaj, njofton Klan Kosova.

“Përshëndetje të gjithëve. Unë dua t’i falënderoj fansat e mi për durimin dhe mbështetjen që më është bërë gjatë gjithë kohës, pasi u largova për t’u ndeshur me sëmundjen time gjatë dy viteve të fundit”, është shprehur Avril.

“Ajo nuk ka qenë vetëm një betejë e vështirë, por kjo reflektojë edhe në muzikën time, jetën dhe personalitetin tim. Unë gjithmonë do të vazhdojë të luftojë dhe të rrisë ndërgjegjësimin në lidhje me këtë sëmundje me themel”.

Avril pastaj vazhdoi duke konfirmuar se ajo do të lëshoj një album të ri në vitin 2017.

“Unë jam shumë e lumtur për të njoftuar se tani jam duke punuar në këngë të reja dhe do të lëshojë një album në vitin 2017”, shtoi këngëtarja.

Interesante