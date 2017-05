11:22, 3 Maj 2017

Rrjeti i OJQ-ve AVONET ka shprehur shqetësimin e saj për siç kanë thënë praktikën e punësimit klientelist në Komunën e Ferizajt që përmes familjarizmit, militanizmit, nepotizmit të punësohen personat në këtë institucion.

“Kryetari i Komunës së Ferizajt, Muharrem Sfarqa, ka hapur konkurs me datën 18.04.2017, me titullin e vendit të punës: zyrtar për përkthim shqip – serbisht dhe anasjelltas, në kuadër të Drejtorisë së Administratës, me gradë të vendit të punës 9 dhe koeficientin 7”.

“Sipas burimeve të AVONET-it, ky vend pune është përgatitur për këshilltarin e tij Musli Berisha, ku tashtmë ky këshilltar ka aplikuar për këtë pozitë”.

“Edhe pse ky model është shumë praktik tek institucionet, ne e vlerësojmë si prej fenomenve më të dëmshme, të cilën është e sanksionuar edhe me ligjet e Republikës së Kosovës”.

Rjeti i OJQ-ve, AVONET kërkon nga kryetari i Komunës së Ferizajt, Muharrem Sfarqa, që në komisionin intervenues të jetë një anëtar nga shoqëria civile, transmeton Klan Kosova.

Interesante