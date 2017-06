15:48, 13 Qershor 2017

Avokati i Popullit i ka rekomanduar Zyrës së Rregullatorit të Energjisë që urgjentisht të ndalë praktikat e faturimit të energjisë elektrike të shpenzuar në veri të Kosovës tek konsumatorët në pjesën tjetër të vendit.

Poashtu ky institucion ka bërë thirrje Qeverisë së kosovës që në bashkëpunim me ZRRE-në dhe KEDS-in, të gjejnë një mënyrë alternative për t’iu shmangur humbjeve në veri të vendit, duke trajtuar të gjithë konsumatorët në mënyrë të barabartë sipas normave kushtetuese dhe ligjore kundër diskriminimit;

Avokati i i Popullit njëherit ka theksuar në një raport rreth kësaj çështjeje se ZRRE-ja, në pajtim me Ligjin për Rregullatorin e Energjisë, të nxjerrë një vendim, me anë të të cilit do të miratohej zbritja e tarifave deri në atë masë që do të mundësonte kompensimin e konsumatorëve të cilët, padrejtësisht, janë faturuar, dhe vazhdojnë të faturohen, për energjinë elektrike të shpenzuar në katër komunat veriore.

Ky raport i shtë përcjellë sot autoriteteve përgjegjëse dhe i njëjti do t’i përcillet Qeverisë që do të dal nga zgjedhjet e fundit, transmeton Klan Kosova

