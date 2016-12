10:32, 26 Dhjetor 2016

Avokati i Popullit Sasha Jankoviq ka njoftuar sot për kandidaturën e tij për president të Serbisë.

Ai tha se do të jetë një kandidat i qytetarëve.

“Për President do të garojë në kohën kur do të mbahen zgjedhjet por assesi para kësaj kohe. Avokati i Popullit është thelbësor për Serbinë. Do të kemi edhe kandidatë të tjerë për president, kryeministër, kryetar komunash dhe deputetë,” tha Jankoviq për portalin “Magloçistaq”, përcjellë Klan Kosova .

“Unë do të bëj punën time në mënyrë rigoroze në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin, Në Serbi, duhet të ketë rend, e jo pasiguri dhe frikë ” tha ai për portalin nga Subotica.

