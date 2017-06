20:06, 17 Qershor 2017

Kandidati për kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës për gati një javë nuk foli për medie.

Por, kur Klan Kosova e takoi në Mal të Zi, Avdullah Hoti ishte i prerë.

Ai tha se LDK nuk do të bëjë koalicion as me PAN e as me VV, njofton Klan Kosova.

Me të parët për shkak se e rrëzuan qeverinë e Mustafës, e me të dytët për shkak se ndihmuan PDK-në.

Kronikë nga Avdyl Pajaziti.

