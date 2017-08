11:01, 24 Gusht 2017

Kandidati për kryeministër nga koalicioni LAA, Avdullah Hoti, ka thënë që pas seancës së sotme nuk ka kuptim thirrja e një seance tjetër, në qoftë se nuk arrihet në një marrëveshje për formimin e qeverisë.

Hoti tha se deri në këtë pikë është ardhur për shkak të insistimit të dy individëve që të vijnë në krye të vendit me çdo kusht.

“Po të silleshin në mënyrë racionale PAN sot do të duhej të jap emrin e kandidatit, ose të deklarohen që nuk i kanë votat për zgjedhjen kryetarit të kuvendit dhe kryeministrit. Nuk do të duhej të mbaheshin me seanca pa u qartësuar rruga juridike për emërim e kandidatëve” ka thënë Avdullah Hoti.

Tutje ai ka thënë që vendi do të ketë pasoja nga kjo situatë, përderisa përmendi ratifikimin e marrëveshjes me BE-në, rishikimet buxhetore etj.

