Qarkullimi në autostradat e Kosovës pritet të bëhet me pagesë, pasi të jetë vlerësuar efektshmëria e futjes së pagesës në “Rrugën e Kombit”, nga autoritetet e Shqipërisë, kanë deklaruar zyrtarë të Qeverisë së Kosovës.

Por, ata i thanë Radios Evropa e Lirë se ende nuk është marrë ndonjë vendim kur do të fillojë aplikimi i tarifave rrugore.

Kosova, me buxhetin e saj vetanak ka punuar në dy autostrada, njërën që e lidh me Shqipërinë nga njëra anë,dhe në pritje të lidhjes me Serbinë nga ana tjetër, dhe tjetra që ka nisur drejt Shkupit.

Ministri i Infrastrukturës në Qeverinë e Kosovës, Lutfi Zharku për Radion Evropa e Lirë, thotë se procesi i vënies se taksës për ngasësit në autostradë do të ndodhë, por janë duke pritur edhe përfundimin e autostradës Prishtinë – Shkup, në mënyrë që të ketë ofertë më të volitshme për ofertuesit potencialë.

