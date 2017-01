14:53, 18 Janar 2017

Zëvendësministrja për Integrim Evropian, Anila Statovci-Demaj priti sot në takim një delegacion nga Austria të përbërë nga ambasadori austriak në Kosovë, Gernot Pfandler, zëvendës Ambasadorja Austriake, Vera Fuchs dhe udhëheqësi i zyrës së ADA (Austrian Development Agency) në Kosovë, Gunther Zimmer.

Me delegacionin u diskutua për punën e përbashkët të bërë gjerë tani, si dhe mundësitë e zhvillimit të këtij bashkëpunimi në të ardhmen me Qeverinë Austriake dhe me ADA.

Në takim u diskutua për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve në kontekst të procesit të integrimit Evropian, ku është theksuar nga ana e Zëvendësministres rëndësia e implementimit sa më suksesshëm të Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit, sikurse edhe finalizimi i procesit të liberalizimit të vizave.

Me këtë rast zëvendës Ministrja Statovci-Demaj potencoi se Kosova e çmon shumë përkrahjen e Austrisë dhe konsideron se Austria është ndër miqtë kryesorë të Kosovës në arenën ndërkombëtare.

Zëvendësministrja shprehu vullnetin e Qeverisë së Kosovës për të forcuar bashkëpunimin me Austrinë në të mirën e zhvillimit të Kosovës dhe përfarimit të vendit me Bashkimin Evropian, transmeton Klan Kosova.

