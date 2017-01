Motrat Williams do të përballen në të nëntën finale Grand Slam, për të vendosur kësaj radhe kampionen e Australian Open

10:25, 26 Janar 2017

Finalja e Australian Open do të jetë një përballje brenda familjes, me motrat Williams që fituan të dyja sfidat e tyre gjysmëfinale, për të na dhënë një tjetër përballje mes tyre për një trofe Grand Slam.

Venus ishte ajo që e pati më të vështirë kundër bashkombases Coco Vandeëeghe, teksa pati nevojë për një fitore 2-1 me sete.

Motra e madhe e Williams humbi një sfidë nervash në setin e parë, kur u mund në tie break 7-3. Por u përgjigj me mjaft klas në dy setet pasardhës, duke barazuar fillimisht rezultatin me 6-2 në setin e parë dhe për të fituar më pas falë një game me break 6-3 në setin e tretë.

Në finale megjithatë Venus do të ketë përballë një Serena shumë të freskët fizikisht, me motrën e vogël që arriti të mposhtë pa probleme kroaten Lucic-Baroni, që vuajti mungesën e përvojës në gjysmëfinale.

Williams u kuptua që kishte në zotërim takimin që në fillim dhe setin e parë e mbylli me lehtësi 6-2, ndërsa seti i dytë ishte ende dhe më i thjeshtë teksa arriti të fitojë 6-1.

