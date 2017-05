Topcinjte nuk kanë arritur dot akord me sulmuesin, por këtë gjë e ka bërë gjiganti spanjoll

18:05, 9 Maj 2017

Sulmuesi i Lyon, Alexandre Lacazette, me shumë gjasë do të transferohet gjatë verës tek Atletico Madrid.

Ai ka qenë gjatë kohë i lidhur me një kalim tek Arsenal, por ai do të bëhet lojtar i Los Rojiblancos që për të do të paguajnë 40 milionë euro.

