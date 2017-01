21:44, 27 Janar 2017

Do të jetë Lionel Messi kundër Antoine Griezmann, kryeqyteti kundër provincës që kërkon shkëputjen nga mbretëria spanjolle, por mbi të gjitha Atletico Madrid kundër Barcelonës. Kupa e Mbretit i ka rezervuar një short të vështirë pretendentëve për trofeun që shpresonin të luanin mes tyre të paktën në finale dhe jo në sfidën që pret pikërisht biletën për ndeshjen e fundit.

Shkurti është muaji më i shkurtër i vitit, por për formacionin blaugrana rezervon një kalendar ferri të ngjeshur. Plot tre ndeshje skuadra katalanase do t’i ketë vetëm me Atletico Madridin, dy në kuadër të kupës, një në La Liga.

Përballje e vështirë do të jetë edhe ndeshja me PSG-në në Champions League, ndërsa e lehtë nuk do të jetë as ndeshja me Bilbaon. Barça do të udhëtojë edhe në fushën e Alaves, skuadër që e mposhti këtë edicion në “Camp Nou”. Ndeshjet me Gijon dhe Leganes llogariten si më të lehtat.

