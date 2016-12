17:47, 30 Dhjetor 2016

Atletico Madrid “do të donte” ta shihte në Real Madrid, portierin David de Gea.

Këtë e ka konfirmuar shefi ekzekutiv i Atletico, Miguel Angel Gil Marin.

Spanjolli ka qenë kohë të gjatë i lidhur me një kalim në Madrid, ndërsa në Angli kishte kaluar në vitin 2011 për një shifër rekorde.

“Nuk do të ndihesha keq, po të shihja se Courtois po nënshkruan me Realin, por do ta doja edhe një kalim të De Gea aty, pasi ne do të fitonim pesë për qind të faturës së shitjes”, ka thënë Marin.

Para se të kalonte në Old Trafford, De Dea ka qenë pjesë e Atleti./Klan Kosova/

