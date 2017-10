18:00, 11 Tetor 2017

Atentat me armë zjarri në Memaliaj. Ngjarja ka ndodhur në aksin rrugor rural Buz- Memaliaj në fshatin Xhafaj, ku shtetasit D.H dhe D.M, të dy banues në Memaliaj duke udhëtuar me mjetin tip Ford me targa AA275EH janë qëlluar nga një person i paidentifikuar me armë.

Për pasojë ka mbetur i plagosur shtetasi D.M rreth 25 vjeç, i cili është shoqëruar në spitalin e Fierit dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë ku po bëhet krehja e zonës për kapjen e autorit, shkruan syri.net.

