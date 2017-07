8:48, 21 Korrik 2017

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Astrit Patozi i ftuar ditën ka folur mbi zërat se Lulzim Basha ka shitur zgjedhjet dhe mandatet e sigurta me para.

Patozi u shpreh se i ka dëgjuar këto zëra por nuk ka asnjë provë për këtë, gjithsesi ai tha se nuk e beson që Basha e ka shitur rezultatin, por Basha, jam shumë i sigurt thot ai që me dashje apo jo ka shitur interesat e Partisë Demokratike tek kundërshtari.

“Që të them se unë nuk i kam dëgjuar këto, do ishte e padrejtë dhe do ishte e pandershme sepse ky është një opinion, për fat të keq që me marrjen në dorëzim të çelsave të kryetarit të Partisë Demokratike nga zoti Basha, qarkullojnë. Pra ka një opinion të gjerë që e thonë. Po të kisha prova, sigurisht që unë do t’i thoja sot këtu, nuk i kam ato prova, por fakti që ka një opinion, e rëndon shumë fort pozitën e zotit Basha, i cili dhe pa këto akuza është prapë i rënduar sepse është rezultati” që nuk të lejon. Pra rezultati është i tillë që edhe sikur këto akuza mos të ekzistonin është shumë vështirë për tu trajtuar”, ka thënë Patozi në “News 24”.

“Por tani e shiti, e shiti Partinë Demokratike në këto zgjedhje është koncept pak më i gjerë se sa pagesat që mund të jenë bërë për kandidaturat të veçantinë listën Basha. Dhe unë kam dhënë një përgjigje në takimet e tona që kemi pasur në degën e Partisë Demokratike në rrethe, që unë vetë dua të jem i sinqertë se nuk e besoj që zoti Basha e ka shitur rezultatin, por zoti Basha jam shumë i sigurt që me dashje apo jo ka shitur interesat e Partisë Demokratike tek kundërshtari. Në sensin që, për paaftësi por ndoshta dhe për qëllime mbrapshta, i ka lënë kundërshtarit në dorë që të ketë interesa të Partisë Demokratike, por dhe Shqipërisë në tërsi”, përfundoi ai.

