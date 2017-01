11:10, 17 Janar 2017

Catherine Ashton, ish-përfaqësuesja e lartë e BE-së, është takuar me kryeministrin Isa Mustafa.

Takimi me Mustafën ka qenë i mbyllur për media.

Ashton e ka nisur sot vizitën në Kosovë me ftesë nga Presidentit Hashim Thaçi me të cilin do të takohet sot rreth orës 16:00.

Pas takimit Ashton do të dekorohet edhe me Medaljen Presidenciale të Meritave.

Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, udhëhoqi procesin e normalizimit për një kohë të gjatë.

Ajo kishte deklaruar se ndër sukseset më të mëdha të saj ishte arritja e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në vitin 2013.

Interesante