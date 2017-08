10:46, 29 Gusht 2017

Në Qendrën e Numërimit të Rezultateve (QNR) ka filluar asgjësimi i materialit zgjedhor të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të mbajtura me 11 qershor 2017, njofton Klan Kosova.

Kryetarja e KQZ-së, Valdete Daka ka thënë se kjo është faza e fundit që është obligim ligjor dhe sipas saj, sot do të shkatërrohet i gjithë materiali zgjedhor me përjashtim të materialit të cilësuar si të nevojshëm nga ana e Prokurorisë apo PZAP.

Daka ka deklaruar se me kutitë të cilat janë për hetime nga organet kompetente do të vendoset pastaj se çfarë do të bëhet me to.

