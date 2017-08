20:37, 13 Gusht 2017

Sulmuesi i Real Madrid, Marco Asensio, do të mbajë bisedime emergjente me klubin e tij për një transferim të mundshëm te Arsenal, raporton The Mirror.

Topçinjtë duan që ta paguajnë klauzolën prej 72 milionë funtesh të spanjollit, i cili po ashtu po vëzhgohet nga Manchester United, Manchester City, Liverpool dhe Barcelona, por mund të qëndrojë te mbretërit nëse i ofrohet një kontratë e re.

