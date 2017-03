20:50, 11 Mars 2017

Vajzën e qethi hipur në pemë.

E një floktore në dru, e improvizoi si instalacion të radhës, për përfaqësim në Bienalen e Venedikut.

Por, në krahasim me këtë paraqitje të vitit 2013 në emër të Italisë, Sislej Xhafa, do të rishfaqet krejt ndryshe, në edicionin e radhës. Kësaj here, artisti pejan, që jeton në Amerikë, do ta përfaqësojë Kosovën.

Andaj, emocionet që ka këtë vit janë ndryshe me prezantimet e kaluara.

Me një ekip tërësisht kosovar, që përbëhet nga kuratorja Arta Agani , si dhe komisionari Valon Ibraj , Xhafa paraqitet në edicionin e 57-të Bienales, me veprën “ e humbur e gjetur “.

Kronikë nga Rejhane Selimi.



