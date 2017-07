22:30, 25 Korrik 2017

Pop ylli kanadez, Justin Bieber, së fundi anuloi 14 koncertet e mbetura në turneun e tij aktual botëror.

Ndërkaq Richard Wilkins nga Channel Nine ka thënë se arsyeja kryesore që Bieber ka vendosur të largohet nga turneu është dëshira e tij për “t’u rilidhur me besinin e tij” dhe me gjasë ta bëjë kishën e vet.

I ftuar në Today Extra këtë të martë, Wilkins tha se ai e kishte marrë këtë informatë “ekskluzive” nga një burim i brendshëm emri i të cilit nuk u bë i ditur.

“Më kanë bërë të besoj se arsyeja kryesore që ai është larguar nga kjo rrugë ëshë sepse dëshiron që të rilidhet me besimin e tij, dhe ai mund të jetë duke planifikuar themelimin e vetë kishës së tij”, tha Wilkins.

