Arsenali u mposht me rezultat të thellë, 5-1, në takimin e kthimit të Ligës së Kampionëve kundër Bayern Munchen.

Gjermanët u kualifikuan për më tej falë suksesit me shifrat e përgjithshme 10-2.

Dozën mbrëmjes negativ e ia shtoi dhe Alexis Sanchez, jo vetëm që nuk është mërzitur, por ka nisur edhe të qeshë në stol pasi u zëvendësua nga Perez në minutën e 72-të.

Sulmuesi i Arsenalit kapet nga telekamerat e stadiumit duke i thënë diçka portierit Peter Cech, vendos dorën në fytyrë dhe më pas qesh.

One of those nights… #AFCvFCB pic.twitter.com/gLBPxyoNge

— BT Sport Football (@btsportfootball) March 7, 2017