15:00, 5 Korrik 2017

Arsenal ka bërë një ofertë prej 22 milionë paund për shërbimet e lojtarit të Juventusit, Juan Cuadrado.

Zonja e Vjetër, mendohet të vlerësojë ish-sulmuesin e Chelseat në 26 milionë paund, teksa shikon Arsenalin e vendosur për të nënshkruar me një mesushor pas Alexandre Lacazette këtë javë, shkruan Albeu.

Juventus mesa duket do ta gjejë marrveshjen e duhur me Arsenalin pasi Cuadradonuk ka hapësirat e duhura në ekip dhe shuma e fituar nga shitja e tij do e ndihmonte të plotësonte kërkesën e Realit të Madridit për Danilp.

