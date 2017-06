14:04, 13 Qershor 2017

Arsenal ka zhvilluar bisedime të reja me Lyon për transferimin e suluesit francez, Alexandre Lacazette, këtë verë.

Lacazette, që ka qenë i lidhur me një kalim tek Atletico Madrid, Liverpool dhe Manchester United, do t’i kushtojë Topcinjve 55 milionë euro, plus 12 të tjera në shtesa.

