17:47, 24 Shtator 2017

Arsenal është gati që ta transferojë sulmuesin e Napolit, Dries Mertens, teksa përgatiten t’i thonë lamtumirë Mesut Ozil, sipas Calciomercato.

Topçinjtë kishin qenë të interesuar për belgun edhe gjatë verës së kaluar, por do të rikthehen në vitin 2018, me një ofertë të majmë që do e kalonte atë të klauzolës së tij prej 30 milionë eurosh.

Interesante