21:00, 10 Shtator 2017

Arsenal dhe Monaco janë pajtuar për transferimin e Thomas Lemar në afatin kalimtar të janarit.

Ata do të shpenzojnë 100 milionë për yllin e Monacos, i cili do të përfitojë 250 mijë funte në javë, sipas The Star.

Në anën tjetër, The Sun, ka raportuar që Manchester United është gati që ta transferojë po të njëjtin lojtar, nëse topçinjtë dështojnë të nënshkruajnë me të.

