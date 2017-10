20:09, 8 Tetor 2017

Arsenal dhe Barcelona po synojnë që ta transferojnë Anthony Martial, por si duket do të kenë punë me njëri-tjetrin se cili klub do ta bëjë ofertën më të mirë.

The Mirror raporton që Arsenal e sheh Martial-in si zëvendësim pë Alexis Sanchez, ndërsa Mundo Deportivo pohon që Barcelona e ka rikthyer interesimin në të pasi që janë bindur nga aftësitë e tij.

21 vjeçari kryesisht është shfrytëzuar si zëvendësim nga Jose Mourinho, dhe pozita e tij në United mund të bëjë që francezi të largohet.

Interesante