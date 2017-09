Skuadra nga Emirates Stadium ka tashmë një akord me asin francez, i cili do të transferohet në Londër gjatë dimrit

9:29, 8 Shtator 2017

Arsenal ka arritur marrëveshje me Monaco për transferimin e Thomas Lemar gjatë afatit kalimtar të janarit.

Francezi finalizoi akordin me Topcinjtë, nga i cili do të marrë një kontratë pesëvjecare me peshë 250 mijë funte në javë.

Marrëveshje nuk varet nga largimi apo jo i Alexis Sanchez në janar, pasi kontrata e kilianit skadon në verën e vitit tjetër.

